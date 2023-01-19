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Экономика
19 января 2023  19:15

Минфин России направит более 150 млрд рублей на индексацию социальных выплат

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В этому году на индексацию различных социальных выплат направят более 150 млрд рублей. Об этом пресс-служба Минфина РФ написала в своем телеграм-канале. 

«Расходы на индексацию социальных выплат на 11,9% с 1 февраля 2023 года составят 152,4 млрд рублей», – сказано в сообщении.

Напомним, с начала следующего месяца в стране увеличат объемы более 40 мер социальной поддержки, в том числе маткапитал, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, выплаты инвалидам, ветеранам и чернобыльцам и пр. 

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