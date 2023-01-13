Минтруд с февраля планирует проиндексировать 40 выплат и пособий на 11,9%

Минтруд России намерен с 1 февраля проиндексировать на 11,9% 40 пособий, компенсаций и различных выплат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соответствующий проект постановления представлен на общественное обсуждение. Так, будет увеличен размер материнского капитала, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячной денежной выплаты ветеранам и страховой выплаты.

Отмечается, что материнский капитал на первого ребенка составит почти 587 тыс. рублей, увеличившись на 62,5 тыс. рублей. Маткапитал на второго ребенка составит почти 775,6 тыс. рублей, на 82,5 тыс. рублей больше, чем в 2022 году.