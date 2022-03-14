Минфин РФ: Заморозка валютных счетов ЦБ Западом направлена на создание дефолта в России

Заморозка валютных счетов ЦБ и правительства говорит о желании стран Запада добиться дефолта в России, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр обратил внимание на то,что реальных оснований для этого нет.

«Заморозку валютных счетов Банка России и правительства РФ можно расценивать как желание ряда зарубежных стран организовать искусственный дефолт, не имеющий под собой реальных экономических оснований», – приводят слова Силуанова в сообщении Минфина.

23 февраля руководство самопровозглашенных ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, многие страны Запада осудили это решение и начали ужесточать антироссийские санкции.

На переговорах с главами МИД Украины и Турции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заверил, что Россия справится со всеми ограничениями со стороны НАТО и Евросоюза.