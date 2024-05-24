ЦБ: снизить спрос на жилье в РФ поможет отмена массовой льготной ипотеки

Отмена массовой льготной ипотеки с июля 2024 года поможет на время сократить спрос на жилье в России. Однако такая мера не окажет влияния на застройщиков. Такие выводы написаны в обзоре финансовой стабильности, который подготовил ЦБ РФ.

Регулятор отметил, что у большей части российских строительных проектов есть значительный запас прочности, который защитит их от снижения продажной выручки и от увеличения сроков реализации.

Причем, по данным ЦБ, данный факт сможет поспособствовать адресности льготных программ и постепенно сократить дисбаланс между «первичкой» и «вторичкой», а также поддержать доступность жилья для россиян.

Центральный банк также считает, что рост ипотеки существенно замедлился в I квартале 2024 года. И такой тренд пошел как раз после повышения ключевой ставки и ужесточения условий по государственным программам. Однако в начале текущего года все еще существенная часть кредитов оформляется по льготным программам (около 70 процентов).