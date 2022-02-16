Минфин РФ: При отключении от SWIFT Россия перейдет на отечественные системы

В случае отключения от SWIFT Россия перейдет на другие способы передачи финансовой информации, в том числе на систему, разработанную Банком России. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает РИА Новости.

«Если эта мера будет введена, перейдем к другим возможностям передачи информации, будь то СПФС, телетайпы или возить платежки в чемоданах, но я утрирую, конечно», — не без иронии заметил министр.

При этом, по словам главы Минфина, возможное отключение России от SWIFT принесет немало проблем и самим западным странам.

Силуанов также обратил внимание на то, что решение этого вопроса пересматривается часто и к окончательному итогу относительно допустимости такой меры за рубежом так и не пришли.

«Я читал информацию, что вопрос SWIFT откладывается, хотя ничего нет невозможного. Их решения, мы видим, пересматриваются достаточно часто», — добавил глава Минфина.

Ранее председатель оппозиционного немецкого Христианско-демократического союза Фридрих Мерц высказал мнение, что, отключив Россию от платежной системы, Евросоюз сделает себе только хуже.