Председатель ХДС заявил, что отключение России от SWIFT станет для Евросоюза ошибкой

Отключив Россию от платежной системы SWIFT, Евросоюз сделает себе только хуже. Об этом заявил председатель оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц в интервью Die Welt, передает РИА Новости.

Его слова перевел портал «ИноТВ». «Таким образом, мы сами себе сильно навредим», — подчеркнул Мерц.

Политик считает, что при отключении Москвы от SWIFT может рухнуть вся система и тогда, возможно, придется переходить на китайский аналог.

По мнению Мерца, Европа допускает еще одну ошибку в отношениях с Россией, пытаясь подписать с Украиной соглашение об ассоциации, нарушающее торговые договоренности между Москвой и Киевом.

Он добавил, что в Евросоюзе должны уважительно относиться к тому, что страны, заключившие соглашение об ассоциации или свободной торговле с ЕС, могут быть связаны обязательствами и с другими экономическими зонами.