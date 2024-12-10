Минфин РФ предложил перераспределить средства от штрафов за нарушения ПДД

Министерство финансов РФ предложило перераспределить в пользу федерального бюджета доходы от штрафов за нарушения правил дорожного движения. Об этом пишет РБК.

Уточняется, что соответствующие поправки были одобрены на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

В настоящее время субъекты получают всю сумму от штрафов, наложенных на местных жителей, за нарушения ПДД. Минфином же предлагается перераспределить эти доходы. Согласно их поправкам, регионы смогут претендовать только на 75% доходов, в то время как оставшаяся четверть будет уходить в федеральный бюджет.

Ранее автомобильный юрист Сергей Князев рассказал, какие штрафы могут получить водители в зимний период.