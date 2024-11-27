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Автоюрист рассказал, за что можно получить штраф зимой на дорогах
Наступление холодов, выпадение снега и образование гололедицы доставляют дополнительные хлопоты автолюбителям. Автомобильный юрист Сергей Князев рассказал, какие штрафы могут получить водители в зимний период.
«Прогрев двигателя во дворах должен быть не более 5 минут с заведенным двигателем, но это не будет касаться таксистов. Также штраф будет за езду на летней резине, потому что из-за этого происходят массовые ДТП. Еще запрещено передвигаться со сломанными дворниками», – рассказал эксперт в беседе с «Радио 1».
Особое внимание водителям следует обращать на стоп-линию, которую в холодное время года плохо видно. Поэтому водитель рискует пересечь ее и получить штраф за это.
По его словам, если автовладелец не согласен с выписанным штрафом, то он имеет право его обжаловать. Сделать это можно через портал Госуслуг РФ.
Ранее Госавтоинспекция призвала жителей Татарстана проявлять осторожность из-за образовавшейся гололедицы на дорогах.
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