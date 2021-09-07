Минфин РФ: Полученные от МВФ 18 млрд долларов пойдут в золотовалютные резервы

Полученные от Международного валютного фонда (МВФ) 18 млрд долларов станут частью государственных международных резервов России. Об этом рассказал заместитель министра финансов РФ Тимур Максимов в эфире телеканала «Россия 24».

«Сам актив, специальные права заимствования (SDR), ограниченный в своей ликвидности, — это как некий резервный актив, который может использоваться, когда у страны какие-то проблемы с долгом или платежным балансом», — напомнил представитель Минфина.

«Но, как вы знаете, у Российской Федерации таких проблем нет, поэтому для нас этот актив большой роли не сыграет», — подчеркнул вместе с тем замминистра.

Ранее эксперты называли иные варианты использования полученных Россией SDR, включая поддержку бедных стран и оказание помощи соседней Беларуси, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Специальные права заимствования (SDR) — средство платежных расчетов МВФ, которое не имеет физической формы. Его курс определяется ежедневно на основе данных об обменных курсах долларов, евро, иены, фунта стерлингов и юаня.

Крупнейший в истории фонда выпуск специальных прав заимствования на общую сумму 650 млрд долларов предназначен для оказания помощи в преодолении кризиса, вызванного пандемией коронавируса Covid-19.