Россия получила более 17 млрд долларов на восстановление экономики

Сегодня, 23 августа, вступило в силу распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран — участниц Международного валютного фонда (МВФ) в размере 650 млрд долларов. Россия получила примерно 17,5 млрд долларов на восстановление экономики, сообщает РИА Новости.

Из выделенных средств 275 млрд достались развивающимся странам. 25 млрд долларов пришлись на долю стран СНГ и Грузии.

Специальные права заимствования (SDR) — средство платежных расчетов фонда, которое не имеет физической формы. Его курс определяется ежедневно на основе данных об обменных курсах долларов, евро, иены, фунта стерлингов и юаня.

Чтобы воспользоваться SDR за пределами МВФ, страны могут покупать или продавать SDR, а также обмениваться ими и передавать их безвозмездно.

Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец рассказала, что у российских властей есть несколько способов использовать SDR. Можно просто добавить их к своим международным резервам или принять участие в инициативе МВФ о передаче SDR бедным странам в качестве поддержки.

«России дополнительные резервы объективно не нужны, а участие в многосторонней программе помощи бедным странам может быть выгодно с точки зрения международного позиционирования», — отметила Донец.

Кроме того, Россия может поддержать Республику Беларусь в непростое для нее время и передать соседнему государству денежные средства в обмен на его SDR.

Сейчас в обороте у Международного валютного фонда находятся около 204 млрд SDR, что соответствует 290 млрд долларов. В прошлый раз МВФ выпускал SDR после мирового финансового кризиса в 2009 году.