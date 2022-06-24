Минфин предложил смягчить наказание компаниям за нарушение валютного контроля

Правительство РФ намерено освободить граждан России и российские компании от ответственности за нарушения валютного законодательства в 2022 году. Об этом рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев на круглом столе Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, сообщает РБК.

По словам замминистра, мораторий на применение административной ответственности по валютным нарушениям может быть принят Госдумой до конца весенней сессии. Из разработанных ведомством поправок следует, что освобождение будет действовать с 23 февраля по 31 декабря 2022 года.

Мораторий распространится на осуществление незаконных валютных операций (купля-продажа иностранной валюты минуя банки, перевод средств без открытия банковского счета и так далее), нерепатриацию валютной выручки и невыполнение обязанностей по внешнеторговому договору, а также на невозврат средств за не ввезенные в Россию товары или услуги зарубежного поставщика.

По информации источника издания, поправки должны были быть рассмотрены на заседании Правительственной комиссии по законопроектной деятельности 20 июня, но в последний момент они были исключены из повестки. Против введения моратория ранее выступила Федеральная таможенная служба. Вместе с тем в поддержку этой меры выступили представители бизнеса.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минфин разрешил физлицам зачислять на заграничные счета средства от продажи иностранных акций.