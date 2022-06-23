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Ру Тат
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Экономика
23 июня 2022  18:00

Минфин разрешил физлицам зачислять на загрансчета средства от продажи иностранных акций

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Резиденты-физлица получили возможность без ограничений зачислять средства, полученные от продажи или погашения иностранных ценных бумаг, на свои зарубежные счета. Соответствующий документ опубликован на сайте Минфина РФ.

«Подкомиссией принято единогласное решение разрешить резидентам – физическим лицам проведение операций по зачислению на свои счета (вклады), открытые в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, денежных средств в иностранной валюте, полученных от нерезидентов по сделкам (операциям), влекущим возникновение права собственности на ценные бумаги, а также в результате погашения ценных бумаг», – сказано в тексте выписки.

Кроме того, разрешено переводить на счета в иностранных банках и средства, полученные от продажи недвижимости, которая находится за пределами РФ. Отмечается, что разрешение на совершение таких операций будет действовать без ограничительного срока. 

#минфин #экономика
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