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Минфин поддержал завершение программ льготной и IT-ипотеки в 2024 году
Министерство финансов России поддержало предложение о завершении всех программ льготной ипотеки в ранее указанные сроки. Исключением станет семейная, которую продлили до 2030 года. Об этом со ссылкой на директора департамента финансовой политики ведомства Алексея Яковлева сообщают «Известия».
Так, действие IT-ипотеки ограничено 2024 годом, а кредитов под 8% на новостройки — июнем этого года.
Представитель министерства объяснил, что сейчас свыше 90% ипотек на первичном рынке оформляется по льготным условиям. В дальнейшем их долю планируют снизить до 25%.
«Ипотека — это инструмент, который фиксирует условия здесь и сейчас, но имеет длительные обязательства, поэтому в работе с ним нужно быть осторожным», — уточнил эксперт.
Напомним, что продлить семейную ипотеку до 2030 года в послании к Федеральному Собранию поручил Президент России Владимир Путин.
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