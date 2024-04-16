Минфин поддержал завершение программ льготной и IT-ипотеки в 2024 году

Министерство финансов России поддержало предложение о завершении всех программ льготной ипотеки в ранее указанные сроки. Исключением станет семейная, которую продлили до 2030 года. Об этом со ссылкой на директора департамента финансовой политики ведомства Алексея Яковлева сообщают «Известия».

Так, действие IT-ипотеки ограничено 2024 годом, а кредитов под 8% на новостройки — июнем этого года.

Представитель министерства объяснил, что сейчас свыше 90% ипотек на первичном рынке оформляется по льготным условиям. В дальнейшем их долю планируют снизить до 25%.

«Ипотека — это инструмент, который фиксирует условия здесь и сейчас, но имеет длительные обязательства, поэтому в работе с ним нужно быть осторожным», — уточнил эксперт.

Напомним, что продлить семейную ипотеку до 2030 года в послании к Федеральному Собранию поручил Президент России Владимир Путин.