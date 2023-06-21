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Минфин поддержал введение минимальных цен на пиво и сидр
Министерство финансов РФ поддерживает идею введение минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво и сидр. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.
Ранее Комитет Государственной Думы по экономической политике рекомендовал Минфину и Росалкогольрегулированию изучить возможность введения минимальных цен на пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху, а также рассмотреть создание реестра дистрибьютеров этой продукции.
«Минфин считает МРЦ эффективным механизмом борьбы с нелегальной продукцией. Поэтому введение МРЦ — это правильная инициатива, которая требует проработки», — пояснили в Минфине.
Кроме того, в финансовом ведомстве выступают за госрегулирование производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. Эта мера предполагает лицензирование подобной продукции, определение требований к ее производству и обороту, а также порядка утилизации продукции, оказавшейся в незаконном обороте.
В Минфине также хотят ужесточить ответственность за нарушение запрета на добавление при производстве алкогольных напитков этилового спирта в нарушение регламента и отменить мораторий на проверки в отношении производителей и продавцов алкоголя и спирта.
По информации Министерства здравоохранения РФ, к 17 июня число отравившихся напитком «Мистер Сидр» от ООО «Анди» достигло 106 человек. Из них 36 скончались, в том числе и один ребенок. При изготовлении в суррогатный сидр вместо этанола добавили метанол, похищенный со склада Управления МВД по Самарской области. Возбуждено уголовное дело, производивший напиток предприниматель задержан.
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