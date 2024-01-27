Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минфин оценил расходы бюджета на продление льгот по ипотеке в триллион рублей
Министерство финансов России оценило дополнительные расходы бюджета на продление льгот по ипотечным программам примерно в 1 трлн рублей на протяжении трех лет. Об этом сообщает РБК.
«Дополнительные бюджетные средства на 2024–2026 годы на продление льготных ипотечных программ составят около 1 трлн рублей», — подсчитали в ведомстве.
Имеются в виду дополнительные расходы бюджета, которые потребуются как для реализации существующих программ, так и для продления семейной ипотеки под 6% и выплаты 450 тыс. рублей на погашение жилищных кредитов многодетным семьям. Последние меры поддержки поручил продлить Президент РФ Владимир Путин.
При этом в Минфине уверены, что «массовые льготные программы должны быть трансформированы на более адресный формат для повышения их эффективности», так как меры поддержки следует нацелить на действительно нуждающихся в них.
«Граждане должны иметь возможность улучшать свои жилищные условия. Исходя из этого будут приниматься соответствующие меры», — заверили в министерстве.
В прошлом году Раис Татарстана Рустам Минниханов выступал за продление льготной ипотеки. Позднее в Минфине заметили, что семейная ипотека будет продлена, но ее ждет трансформация.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»