Минфин оценил расходы бюджета на продление льгот по ипотеке в триллион рублей

Министерство финансов России оценило дополнительные расходы бюджета на продление льгот по ипотечным программам примерно в 1 трлн рублей на протяжении трех лет. Об этом сообщает РБК.

«Дополнительные бюджетные средства на 2024–2026 годы на продление льготных ипотечных программ составят около 1 трлн рублей», — подсчитали в ведомстве.

Имеются в виду дополнительные расходы бюджета, которые потребуются как для реализации существующих программ, так и для продления семейной ипотеки под 6% и выплаты 450 тыс. рублей на погашение жилищных кредитов многодетным семьям. Последние меры поддержки поручил продлить Президент РФ Владимир Путин.

При этом в Минфине уверены, что «массовые льготные программы должны быть трансформированы на более адресный формат для повышения их эффективности», так как меры поддержки следует нацелить на действительно нуждающихся в них.

«Граждане должны иметь возможность улучшать свои жилищные условия. Исходя из этого будут приниматься соответствующие меры», — заверили в министерстве.

В прошлом году Раис Татарстана Рустам Минниханов выступал за продление льготной ипотеки. Позднее в Минфине заметили, что семейная ипотека будет продлена, но ее ждет трансформация.