Минфин и Госсовет Татарстана не предполагают траты бюджетных средств на Новый год

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минфин РТ и Госсовет Татарстана не планируют тратить средства из бюджета на празднование Нового года.

Так, министр финансов РТ Радик Гайзатуллин сегодня на пресс-конференции в Госсовете республики отметил, что у Минфина таких расходов не было никогда, поэтому и таких «проблем нет».

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Госсовета Леонид Якунин также сообщил, что в Госсовете никогда не планировалось проводить новогодние мероприятия за счет бюджета: если какие-то коллективы и собирались, то за счет собственных средств. При этом они заметили, что елки наряжать и там, и там будут.

Как ранее сообщал «Татар-информ», депутат Госсовета Татарстана Фадбир Сафин предложил сократить расходы бюджета на праздничные мероприятия из-за проведения специальной военной операции на Украине. Об этом он заявил на парламентских слушаниях по законопроекту «О бюджете РТ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

«Было бы целесообразно в этих условиях сократить до минимума бюджетные расходы на праздники, в том числе на Новый год», – сказал Сафин. Его поддержали представители и некоторые другие парламентарии. Депутат также попросил Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина, если это возможно, рекомендовать акционерным обществам с госучастием отказаться от получения дивидендов и передать доходы в бюджет республики.