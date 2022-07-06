Глава «Татэнерго» Раузил Хазиев: «Модернизация Заинской ГРЭС неизбежна»

Американская General Electric отказалась поставлять турбины для модернизации Заинской ГРЭС. Однако «Татэнерго» не отказывается от проекта, сообщил «Татар-информу» генеральный директор компании «Татэнерго» Раузил Хазиев.

Он пояснил, что в начале года инвестиционный проект на Заинской ГРЭС шел по плану: были полностью подготовлены фундаменты под новое оборудование главного корпуса силами генерального подрядчика турецкой компании Enka.

В марте General Electric предупредил о невозможности поставки турбин в связи с введенными против России санкциями.

«Мы долго вели переговоры, проблема обсуждалась на самом высоком уровне при участии руководства General Electric, Enka, руководства Республики Татарстан. Однако в мае американцы окончательно решили, что не будут поставлять турбины в Россию. Сегодня стройка приостановлена, при этом какой-то сложной консервации объекта не требуется, потому что он находится на стадии фундамента», – сказал Хазиев.

По его словам, вариантов замены оборудования General Electric (газовой турбины класса 9HA.02) на отечественное оборудование такой же мощности на сегодняшний день не существует.

«При посещении завода "Силовые машины" в Санкт-Петербурге техническими специалистами под руководством министра энергетики РФ Николая Шульгинова мы еще раз убедились, что подобных турбин, которые мы хотели установить на Заинской ГРЭС, в России нет и в ближайшие годы не будет», – уточнил гендиректор.

Он сообщил, что в дальнейших планах компании – построить парогазовую установку на базе уже имеющихся у компании турбин (газовые турбины «Силовые машины» по лицензии Simens). Напомним, что компания купила в 2014 году комплект оборудования такой установки на 230 МВт — газовую турбину ГТЭ-160 «Силовых машин», сделанную по лицензии Siemens, котел-утилизатор от «ЭМАльянса» и паровую турбину от Уральского турбинного завода. Ранее планировалось установить эту ПГУ на ТЭЦ в Набережных Челнах.

Хазиев отметил, что это надежное оборудование, более 30 единиц успешно эксплуатируются на российских станциях. С местом установки пока не определились.

«Что касается модернизации Заинской ГРЭС, то выбор небольшой: или ее закрыть, или провести модернизацию. Доказано, что закрытие этой крупнейшей станции отрицательно повлияет на рынок электроэнергии и мощности в первой ценовой зоне. Кроме того, ряд действующих турбин ЗайГРЭС через три года полностью выработают свой ресурс (400 тыс. часов). Поэтому мы усиленно будем продолжать заниматься замещением старых неэффективных мощностей, то есть в нашем понимании модернизация Заинской ГРЭС неизбежна», – заявил Хазиев.

Он также сообщил, что даже в период пандемии резкого снижения потребления электроэнергии в стране и в республике не наблюдалось. И прогнозы показывают, что в будущем объемы потребления будут только расти. «И как всегда в таких случаях электроэнергетика должна развиваться опережающими темпами, обеспечивая экономику и социальную сферу надежной, доступной энергией. В противном случае остановка развития энергетических мощностей может привести к сдерживанию роста экономики», – добавил глава «Татэнерго».

Ранее сообщалось, что в сентябре 2020 года Президент РТ Рустам Минниханов и министр энергетики России Александр Новак дали старт началу модернизации Заинской ГРЭС со строительством парогазовой установки на 850 МВт, что позволило бы значительно повысить эффективность ГРЭС.

Контракт на выполнение работ по проектированию, закупкам и строительству ПГУ-850 МВт был заключен между «Татэнерго» и турецкой компанией Enka в июле 2020 года. В проекте планировалось использовать оборудование компании General Electric. Выйти на рынок электроэнергии планируется в 2024 году.