Минэнерго: Нефть может подорожать до 150 долларов за баррель

Цены на нефть могут подрасти до 150 долларов за баррель, однако выстраиванию более точного прогноза мешает сложившаяся геополитическая и экономическая ситуация. Таким мнением с «Известиями» поделился глава Минэнерго России Николай Шульгинов.

«Стоимость нефти в пределах 80–150 долларов за баррель в принципе возможна, но наша задача заключается не в угадывании, сколько будет стоить нефть, а в обеспечении функционирования нефтяной отрасли», — отметил министр.

Он также рассказал, что Москва готова поставлять нефть и нефтепродукты в дружественные государства по любой цене.

В последнее время стоимость барреля нефти марки Brent колеблется в пределах 100–105 долларов. Максимум фиксировался в начале марта, когда черное золото дорожало до 139 долларов.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, после чего многие страны ужесточили санцкии против РФ. Так, на прошлой неделе Евросоюз согласовал уже пятый пакет ограничений, включающий в том числе запрет на импорт российского угля. Однако нефть и газ не попали под ограничения.