Минэнерго Израиля прекратит подачу электричества в сектор Газа

Израильская компания прекратит подачу электроэнергии в сектор Газа. О подписании соответствующего приказа объявил глава Минэнерго Израиля Исраэль Кац.

«Того, что было раньше, уже не будет», — написал он в социальной сети X.

Сегодня Армия обороны Израиляобъявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа в ответ на нападение движения ХАМАС. По целям, связанным с боевиками, наносят удары десятки самолетов. В свою очередь ХАМАС объявил о проведении военной операции «Буря Аль-Аксы» против Израиля и сообщил о запуске не менее 5 тыс. ракет и снарядов.

Напомним, что в беседе с Президентом США Джо Байденом Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авиву нужна длительная и мощная кампания в секторе Газа.