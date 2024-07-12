Минэнерго России разработает стратегию развития отрасли до 2100 года

Стратегию развития энергетики в России до 2100 года планирует разработать Министерство энергетики РФ. Об этом на Нефтяном саммите в Альметьевске сообщил глава ведомства Сергей Цивилев.

По его словам, к этой задаче министерство намерено приступить после завершения разработки стратегии до 2050 года и национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии».

Министр пояснил, что ограничиваться стратегией до 2050 года неправильно, потому что многие проекты слишком долго окупаются и могут выходить за поставленные временные рамки. В пример он привел строительство атомной электростанции.

«Выполнив две эти задачи – стратегия до 2050 года и нацпроект "Новые атомные и энергетические технологии", – начнем их реализовывать и будем готовить стратегию до 2100 года, где будут прописаны все наши ресурсы на территории Российской Федерации, как мы будем их использовать», — заявил Цивилев.

Напомним, что в работе форума также принимает участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.