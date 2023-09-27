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Экономика 27 сентября 2023 20:46

Минэкономразвития: ВВП России в августе вырос на 5,2% в годовом выражении

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Из опубликованного Министерством экономического развития обзора следует, что рост ВВП России в годовом выражении составил 5,2 процента.

«В августе 2023 года ВВП превысил уровень прошлого года на 5,2% год к году (после 5,1% год к году в июле), а уровень двухлетней давности на 2,4% (на 0,9% в июле). В целом за 8 месяцев 2023 года ВВП вырос на 2,5% год к году.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Минфина РФ Антон Силуанов прогнозировал рост ВВП по итогам 2023-го больше 2%.

#рост ввп
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