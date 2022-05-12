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Экономика
12 мая 2022  17:38

Минэкономразвития РФ: Россия смогла избежать роста безработицы и дефицита товаров

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России удалось избежать существенного роста безработицы и товарного дефицита, а также стабилизировать экономическую ситуацию, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Стабилизировалась ситуация на валютном и финансовом рынках. Не произошло резкого сокращения производства и существенного роста безработицы. Удалось избежать товарного дефицита, схлынула волна ажиотажного спроса», – сказал министр на совещании по экономическим вопросам.

Решетников доложил Президенту России о том, что за последние недели темпы роста инфляции заметно замедлились.

Он подчеркнул, что ощутимые трудности, связанные с нарушением логистики и необходимостью перенастройки производства, все еще сохраняются, как и снижение импорта. Глава Минэкономразвития также отметил высокую потребность отечественных компаний в оборотных средствах.

По словам министра, важную роль для финансовой и валютной стабильности сыграла реализация плана первоочередных мер по поддержке экономики, который был разработан по поручению главы государства.

«Основными целями этого плана стали обеспечение максимальной свободы для работы бизнеса через снятие излишних процедур проверок и требований, перенастройка производства за счет расширения кредитования и поддержки оборотных средств предприятий, насыщения товарного рынка и снятия ограничений на пути импорта, а также реализации комплексных мер в отдельных отраслях экономики, о чем вы сказали», – подчеркнул Решетников.

 

#Минэкономразвития РФ #экономика России
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