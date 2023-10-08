Минэкономразвития РФ рекомендовало приостановить продажу туров в Израиль

Минэкономразвития России рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в Израиль «до нормализации обстановки». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, отвечающее после упразднения Ростуризма за отрасль министерство посоветовало гражданам РФ пока воздержаться от поездок в Израиль в туристических целях.

Уже находящимся там российским туристам рекомендовано «проявлять осторожность в своих действиях и перемещениях по территории страны, следить за официальными сообщениями местных властей и следовать их указаниям».

Региональные органы власти в сфере туризма должны оперативно довести эту информацию до сведения туристов, туроператоров и турагентов.

Upd. (17.28): Ранее «Татар-информ» сообщал, что военно-политический кабинет Израиля сегодня официально объявил о переходе в «состояние войны».

По информации издания Haaretz, в результате произошедшего накануне нападения боевиков группировки ХАМАС из сектора Газа на приграничные территории Израиля погибли как минимум 600 человек, еще минимум 2048 были ранены. Подавляющее число погибших составляют мирные граждане. По меньшей мере десятки людей были захвачены в заложники.