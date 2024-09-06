Минэкономразвития РФ повысило прогноз по инфляции и росту ВВП

Министерство экономического развития РФ улучшило прогноз по росту экономики России, но вместе с тем повысило прогноз по инфляции.

«Реальный темп роста ВВП в 2024 году прогнозируется на уровне 3,9%, в 2025 году — 2,5%, в 2026 году — 2,6%, и к 2027 году ожидается выход на 2,8%», — заявил представитель ведомства (цитата по ТАСС).

Прежде, в апреле, в Минэкономразвития ожидали, что рост экономики в текущем году составит 2,8%, в 2025 и 2026 годах — 2,3%, в 2027-м — 2,4%. В целом совокупный рост ВВП в 2024–2027 годах ранее оценивался в 10,2%, а теперь предполагается, что он составит 12,3%.

Согласно новому прогнозу, номинальный ВВП в России по итогам 2024 года составит более 195 трлн рублей, что на 4,4 трлн рублей больше апрельских ожиданий.

Проект прогноза, на основании которого верстается федеральный бюджет, был одобрен Правительственной комиссией по бюджетным проектировкам. Сегодня, 6 сентября, документ направили в Правительство РФ.

Оптимизм основан в том числе на росте производительности труда. Это следует из подготовленных министерством материалов, замечает РБК.

При этом инфляция по итогам этого года должна составить 7,3% вместо ожидавшихся раньше 5,1%, а по итогам 2025-го — 4,5%. Возвращение к таргету Банка России в 4% предполагается лишь в 2026 году.

Центробанк в июле прогнозировал, что инфляция в текущем году будет несколько меньше — от 6,5 до 7%.