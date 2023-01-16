Минэкономразвития РФ: На курорте в Лаишеве ежегодно будут отдыхать до 550 тыс. туристов

Новый курорт в Лаишеве, который создается в Татарстане вместе с корпорацией ТУРИЗМ.РФ, будет привлекать до 550 тыс. туристов ежегодно. Таким мнением на совместной коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия и Государственного комитета РТ по туризму поделился замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

«На всесезонном курорте Лаишеве, когда он заработает в полную мощность, ожидаем туристический поток в 550 тыс. человек. Это серьезные цифры. Мы хотим выразить уверенность, что Татарстан внесеет большой вклад в достижение целей Нацпроекта „Туризм и индустрия гостеприимства“», — отметил спикер.

Он подчеркнул, что Татарстан – один из тех регионов, который может эффективно привлекать и использовать ресурсы в сфере туризма для развития экономики.

Вахруков отметил рост туристического потока в республику из года в год: по итогам года РТ на пятом месте по популярности среди путешественников. Напомним, ранее стало известно, что по итогам прошлого года туристический поток в Татарстане вырос на 12%, республику посетили порядка 3,7 млн человек.