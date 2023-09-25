Минэкономразвития предупредило о достаточно высокой инфляции в 2024 году

На протяжении всего 2024 года в России сохранится достаточно высокий уровень инфляции. Об этом, выступая в Совфеде, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

«Инфляция у нас декабрь к декабрю 7,5%, среднегодовая инфляция будущего года — 7,2%, — цитирует министра ТАСС. — Декабрь к декабрю 2024 года — 4,5%, мы рассчитываем, что она снизится, но тем не менее она будет на достаточно таких видимых уровнях весь следующий год».

Напомним, что ранее в ведомстве повысили прогноз по инфляции на этот год до 7,5%. Сегодня стало известно, что пенсии неработающих россиян будут проиндексированы согласно этому показателю.

Во время итоговой конференции в 2021 году Президент РФ Владимир Путин заявил, что пенсии в России будут индексироваться выше уровня инфляции.