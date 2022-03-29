Минэкономразвития предложило делистинг бумаг российских компаний с иностранных площадок

Министерство экономического развития РФ предложило провести делистинг депозитарных расписок на ценные бумаги российских компаний с иностранных площадок. Затем расписки должны быть конвертированы в отечественные ценные бумаги. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с соответствующим законопроектом источник.

Идея пойти на такой шаг возникла после обвала стоимости депозитарных расписок крупнейших российских эмитентов на Лондонской фондовой бирже (LSE) на фоне введения санкций против России. Позднее, 3 марта, LSE остановила торги бумагами 27 российских компаний.

К 2 марта стоимость депозитарных расписок Сбербанка упала до 1 цента. Расписки «Газпрома» стали дешевле на 89%, «ЛУКОЙЛа» — на 97,2%, «Норникеля» — на 37%, «Роснефти» — на 70,4%, «НОВАТЭКа» — на 91% и так далее.

По словам источника агентства, Минэкономразвития рассчитывает, что делистинг поможет «снизить риск перераспределения корпоративного контроля в связи с нерыночной продажей таких ценных бумаг». В министерстве при этом подтвердили, что «механизм прорабатывается», оставив без ответа вопросы о деталях процедуры.

Изменения будто бы предполагается оформить в виде поправок ко второму чтению в законопроект об оптимизации требований к акционерным обществам, который уже прошел первое чтение в Государственной Думе ФС РФ.

В случае принятия новеллы российские эмитенты на протяжении пяти рабочих дней с момента вступления закона в силу должны будут предпринять «необходимые и достаточные» действия для расторжения договоров о размещении депозитарных расписок. На предоставление в Банк России подтверждающих документов также отводится пять рабочих дней.

Держатели депозитарных расписок автоматически получат вместо них акции соответствующих российских эмитентов. Вместе с тем исключения из правила об обязательном делистинге возможны.

Санкции против России были ужесточены после объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине. О приостановке своей деятельности на территории страны уже объявили многие крупные компании.