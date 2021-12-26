Минэкономразвития назвало недостоверными сообщения, что ЕС требует от РФ 290 млрд евро

Сообщения, что Европейский Союз в рамках спора во Всемирной торговой организации требует взыскать с России 290 млрд евро не соответствует действительности. Об этом заявили в пресс-службе Минэкономразвития РФ, передает РБК.

«В 290 млрд евро ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб. Более того, правила ВТО не предполагают „выплат“ каких-либо „компенсаций“», — подчеркнули в ведомстве.

По информации министерства, требования Евросоюза сводятся к отмене или модификации отдельных мер, принятых Россией в рамках программы импортозамещения. По мнению ЕС, они нарушают правила Всемирной торговой организации.

Вместе с тем в Минэкономразвития отметили, что Россия ранее представила Евросоюзу разъяснения, согласно которым эти меры полностью соответствуют российским обязательствам в ВТО. «Будем защищать наши правила закупок в рамках соответствующих судебных процедур», — резюмировали в пресс-службе ведомства.

Ранее федеральные СМИ сообщили, что Европейский Союз потребовал от России компенсацию в размере 290 млрд евро за «дискриминацию» европейских товаров с помощью политики импортозамещения. До этого нарушением норм ВТО назвала российское импортозамещение торговый представитель США Кэтрин Тай.