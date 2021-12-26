290 миллиардов евро потребовал Евросоюз от России за ущерб от политики импортозамещения

Компенсацию в размере 290 миллиардов евро за «дискриминацию» европейских товаров с помощью политики импортозамещения потребовал Евросоюз от России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение ВТО.

Как говорится в документе, Россия якобы долгое время разрабатывала меры, которые теперь поставили в невыгодное положение европейские компании, которую ведут торговлю с российскими государственными предприятиями. В частности, речь идет о системе коммерческих закупок.

Почеркивается, что ЕС в рамках двусторонних контактов и на форумах ВТО неоднократно поднимал этот вопрос, однако решения не последовало.

В 2019 году, по данным организации стоимость тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 триллиона рублей или около 290 миллиардов евро. Это эквивалентно примерно 20% ВВП России.

Евросоюз призвал Россию привести ограничения в соответствие с правилами ВТО или отменить их, однако в Москве считают эти меры соответствующими ее обязательствам во Всемирной торговой организации.

Ранее торговый представитель США Тай назвала российское импортозамещение нарушением норм ВТО.