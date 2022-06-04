Минэкономики РТ запустило опрос бизнеса о состоянии дел в условиях санкций

Министерство экономики Республики Татарстан предлагает представителям бизнес-сообщества и предпринимателям РТ пройти опрос. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Опрос коснется положения дел в сфере предпринимательства и состояния реализуемых мер по его поддержке в условиях санкционного давления.

Ответить на вопросы предлагается онлайн по ссылке до 10 июня текущего года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что предприятиям малого и среднего бизнеса в Татарстане одобрено 1,6 тыс. заявок на получение федеральных мер поддержки на сумму 29 млрд рублей.