Предприниматели Татарстана получили федеральные меры поддержки на 30 млрд рублей

Предприятиям малого и среднего бизнеса в Татарстане одобрено 1,6 тыс. заявок на получение федеральных мер поддержки на сумму 29 млрд рублей, сообщил заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на совещании в Кабинете министров РТ, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Фактически, эти средства были привлечены предпринимателями в экономику нашей республики», – подчеркнул Шагиахметов.

Он напомнил, что на уровне Правительства России совместно с Центральным банком Российской Федерации реализуется широкий комплекс программ льготного кредитования.

«Наша первоочередная задача – обеспечить вовлечение предпринимателей в федеральные и республиканские меры поддержки», – заявил министр.

По республиканским антикризисным программам одобрено около 330 заявок на общую сумму более 644 млн рублей.

Шагиахметов также сообщил, что после снижения ключевой ставки Банком России до 11%, с 27 мая текущего года по республиканским программам микрофинансирования также снижены.

Так, по универсальному продукту «Содействие» процентная ставка снижена с 13,5% до 9% годовых. По продукту «Импортозамещение» предоставляемого для тех, кто разместился на Республиканском маркетинговом центре, процентная ставка снижена с 9,5% до 7% годовых. Также снижена максимальная ставка по продукту «Развитие экспорта» с 9,5% до 9% годовых.