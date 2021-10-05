Минэкономики РТ: Участвуя в переписи, каждый человек вносит вклад в развитие Татарстана

Участвуя во Всероссийской переписи населения, каждый человек вносит свой вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан. В дальнейшем полученные сведения лягут в основу разработки национальных проектов и социальных программ, повысят эффективность управленческих решений, адресность социально-экономической политики, заявил на брифинге в Кабмине заместитель министра экономики РТ — начальник Департамента социально-экономического мониторинга Роман Амирханов.

Спикер напомнил, что Всероссийская перепись населения проходит не реже чем один раз в 10 лет, поэтому данное мероприятие дает возможность оценить численность жителей РФ и условия их жизни.

По словам Амирханова, информация о численности населения необходима для формирования бюджетов всех уровней. «Полученные данные помогут понять, сколько и в каком районе необходимо построить детских садов, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, библиотек, музеев, клубов, образовательных учреждений. Поэтому участие в переписи каждого гражданина важно и нужно», — подчеркнул спикер.

Амирханов напомнил, что в предстоящей переписи используется технология, которая максимально открыта и понятна каждому гражданину. Они сами могут выбрать способ участия в переписи, предоставить данные о себе. Пройти перепись можно традиционным способом, когда переписчик приходит домой, на переписных участках, например в МФЦ, или на сайте госуслуг.

«В ходе переписи будет собрана информация, которую сложно получить из других источников — это данные о составе домохозяйств, рождаемости, миграции, образования населения. Кроме того, только данные переписи являются максимально достоверными для определения численности во всех муниципальных образованиях и населенных пунктах», — отметил спикер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Всероссийская перепись населения будет проходить с 15 октября по 14 ноября.