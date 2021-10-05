Перепись населения-2021: как записаться татарином?

В следующую пятницу, 15 октября, в Российской Федерации начнется перепись. Может ли переписчик изменить данные после записи ответов респондента? Как можно удостовериться, что ответы занесены корректно? Как будут учтены те, кто указал двойную национальную идентичность? На вопросы отвечают Татарстанстат и Медиаофис Всероссийской переписи населения.

15 октября стартует Всероссийская перепись населения

Фото: © ИА «Татар-информ»

«У вас будет возможность внести изменения в свой переписной лист»

– Сможет ли респондент каким-либо образом убедиться, что переписчик корректно зафиксировал его ответы, например, посмотреть сохраненную запись в его планшете или позже в интернете?

– Переписчик обязан внести ответы в переписной лист исключительно со слов респондента. Последний может попросить переписчика перед сохранением заполненного переписного листа продемонстрировать внесенные ответы с экрана планшета для того, чтобы удостовериться в корректности их фиксации.

При этом, если у вас возникли какие-то сомнения, есть еще один вариант. В ходе предстоящей переписи населения у жителей страны будет возможность заполнить переписные листы самостоятельно в интернете. Все, что для этого нужно, – стандартная или подтвержденная запись на портале Госуслуг и доступ к интернету.

В этом случае между вами и переписным листом не будет никакого посредника, а данные сразу после заполнения электронного переписного листа в обезличенном виде поступят напрямую в Росстат.

Более того, в период действия услуги «Участие в переписи населения» на портале Госуслуг – с 15 октября по 8 ноября – у вас будет возможность при необходимости внести в свой переписной лист изменения. В обработку будет принята самая последняя отправленная вами редакция. Интернет-перепись – это возможность в полной мере реализовать свое право на свободу национальной самоидентификации.

– Может ли переписчик произвести какие-либо манипуляции с сохраненными на планшете данными после процедуры записи ответов респондента (теоретически)?

– В целях соблюдения предусмотренного статьей 26 Конституции РФ права на самоопределение респондентов по вопросам о национальной принадлежности, родном языке и другим пунктам переписного листа предусмотрена возможность возврата к его редактированию.

Тех, кто не прошел перепись на портале Госуслуг, перепишут переписчики. С 18 октября по 14 ноября 2021 года будет проводиться обход переписчиками всех жилых помещений страны Фото: сайт ВПН-2020 strana2020.ru

Например, если вы решили внести какие-то коррективы в свои ответы, можно в период проведения переписи – с 15 октября до 14 ноября – договориться о встрече с переписчиком, который к вам приходил, и попросить в вашем присутствии отредактировать ответы. Это ваше неотъемлемое право, соблюдение которого Росстат обязан обеспечить. После 14 ноября данные переписных листов будут переданы на обработку в деперсонифицированном виде, найти ваш конкретный переписной лист и внести в него изменения уже не удастся.

При этом, повторимся, если у вас есть какие-то сомнения, вы в любой момент с 15 октября по 8 ноября можете самостоятельно заполнить переписной лист на портале Госуслуг. Это можно сделать даже после того, как вас переписал переписчик. В обработку будет принята и отражена в итогах переписи самая поздняя из поступивших в Росстат редакций переписного листа на ваше домохозяйство.

«Варианты ответов на вопрос о национальности подготовлены на основе данных прошлых переписей»

– Имеются ли изменения в перечне вариантов ответов населения на вопрос о национальной принадлежности, связанные с этнонимом «татары», по сравнению с перечнем, утвержденным приказом Росстата 2010 года? Если да, то какие?

– Здесь важно четко понимать несколько принципиальных моментов.

Во-первых, при проведении переписи населения предусмотрено неукоснительное соблюдение статьи 26 Конституции РФ в части самоопределения населения по вопросу о национальной принадлежности и родном языке, а также обеспечения права опрашиваемых отказаться отвечать на этот вопрос. Переписчику категорически запрещено любым образом влиять на свободу самоопределения национальной принадлежности, уточнять или подсказывать ответ респондента на вопрос о национальной принадлежности или языке, выражать суждение относительно данного респондентом ответа.

Перечень вариантов ответов населения на вопрос о национальной принадлежности был разработан этнологами на основе реальных ответов в переписных листах прошлых переписей населения Фото: © ИА «Татар-информ»

Во-вторых, упомянутый в вопросе перечень возможных вариантов ответов населения на вопрос о национальной принадлежности был разработан этнологами на основе реальных ответов в переписных листах прошлых переписей населения. Он являлся внутренней технологической составляющей автоматизированной системы обработки данных прошлой переписи населения для перевода в коды собранных от населения текстовых ответов на вопросы о национальной принадлежности и родном языке. Этот инструмент никак не ограничивает респондента в конституционном праве на самоопределение по вопросу о национальной принадлежности и наполняется динамически при обработке введенных респондентами ответов на вопросы переписных листов при их отсутствии в справочнике.

В-третьих, в 2021 году программные средства сбора сведений о населении с использованием электронных переписных листов вообще не содержат подобных справочников, они предусматривают сохранение и передачу на обработку всех фактических наименований в ответах на вопросы о национальной принадлежности и родном языке. Все полученные от населения варианты ответов будут опубликованы и предоставлены для анализа специалистам в области этнологии.

Еще раз подчеркнем: Росстат не составляет и не утверждает «списки национальностей». В ходе переписи собираются и учитываются все возможные ответы респондентов на вопрос о национальной принадлежности. Кроме того, будут опубликованы и различные группировочные категории ответов и их сочетания с другими характеристиками населения для возможности сопоставления данных Всероссийской переписи населения 2020 года с итогами прошлых переписей населения.

– Какие субэтнические группы будут отнесены к татарам при подведении итогов переписи по национальному составу?

– Группировочные категории ответов о национальной принадлежности и родном языке будут разрабатываться специалистами этнологами и лингвистами и утверждаться межведомственной рабочей группой по официальному опубликованию итогов переписи, создаваемой Правительством РФ.

– Как будут учтены граждане, указавшие двойную национальную идентичность (например, башкиро-татары)?

– Всем респондентам доступно внесение любого ответа на вопрос о национальной принадлежности и родном языке, включая варианты, сочетающие в себе несколько слов с любыми знаками препинания. Все внесенные ответы будут учтены при обработке и представлены в итогах переписи.

Респондент, отвечая на вопрос «Ваш родной язык», сможет указать любой ответ, в том числе и диалектную разновидность какого-либо языка, и такой ответ будет учтен при подведении итогов переписи Фото: сайт Росстата

«Никаких закрытых и предопределенных списков национальностей и языков не существует»

– При подведении итогов по вопросу «Какими иными языками Вы владеете? Какие из них используете в повседневной жизни? Запишите до трех языков (кроме русского)» будет ли иметь значение порядок указываемых языков? (Например, верхний из них будет считаться наиболее используемым.)

– Никакого значения порядок указываемых языков не имеет. Все три указанных языка будут обработаны и представлены в итогах переписи как равнозначные.

– Может ли респондент, отвечая на вопрос «Ваш родной язык», указать диалектную разновидность какого-либо языка? Будет ли такой ответ учтен при подведении итогов переписи?

– Да, безусловно, респондент, отвечая на вопрос «Ваш родной язык», сможет указать любой ответ, в том числе и диалектную разновидность какого-либо языка, и такой ответ будет учтен при подведении итогов переписи.

Запись сведений в электронные переписные листы или переписные листы на бумажном носителе производится со слов опрашиваемых, без предъявления каких-либо документов, подтверждающих правильность ответов.

Еще раз подчеркнем, что каждому респонденту предоставлена возможность дать любой ответ на вопрос о национальной принадлежности и родном языке по своему усмотрению. Никаких закрытых и предопределенных списков национальностей и языков не существует. Росстат обработает все ответы, которые дадут люди.

В итогах переписи будут отражены все собранные варианты ответов на вопросы о национальной принадлежности и родном языке, включая мультиответы.

– Сколько переписчиков будет задействовано в Татарстане при проведении переписи? Какие бюджетные средства будут на это выделены?

– В Республике Татарстан в проведении переписи населения будут участвовать 7108 переписчиков. Финансирование расходов на оплату их труда производится за счет средств федерального бюджета.

С 15 октября по 8 ноября 2021 года будет доступна услуга «Участие в переписи населения» на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» Фото: скриншот сайта Госуслуги РФ

– В какие дни недели и в какое время суток будут работать переписчики? Получат ли респонденты заранее информацию о конкретных дате и времени визита переписчика?

– С 15 октября по 8 ноября 2021 года будет доступна услуга «Участие в переписи населения» на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» для всех пользователей портала Госуслуг, имеющих на нем стандартную или подтвержденную учетную запись. Пользователи, прошедшие перепись на портале Госуслуг, получат в свой личный кабинет уникальный код подтверждения прохождения переписи.

Тех, кто не прошел перепись на портале Госуслуг, перепишут переписчики. С 18 октября по 14 ноября 2021 года будет проводиться обход переписчиками всех жилых помещений страны и сверка кодов подтверждения прохождения переписи.

С 15 октября по 14 ноября 2021 года будут работать стационарные переписные участки, куда может прийти для участия в переписи или подтверждения прохождения переписи на портале Госуслуг любой человек, не имеющий возможности или желания встречаться с переписчиком у себя дома.

Информация об адресах и телефонах участков, куда население может прийти для прохождения переписи, будет размещена в людных местах на плакатах и опубликована в местных СМИ.

Переписчики будут обходить помещения ежедневно до 21:00, включая выходные и праздничные дни. В случае если переписчик не застал никого дома, он оставит информационный листок, содержащий сведения о его визите, а также адрес и телефон стационарного участка.

– Какой документ или другие «знаки отличия» должен предъявить переписчик респонденту?

– Переписчик будет иметь именное удостоверение, подписанное руководителем Росстата, действительное при предъявлении паспорта, и специальную экипировку с символикой переписи населения: синий шарф, синий жилет со светоотражающими элементами.

Также у переписчика будет планшетный компьютер для заполнения электронных переписных листов, синяя сумка с надписью «Росстат», фонарь, маршрутный лист и схематический план его счетного участка.