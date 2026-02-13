Минэкономики РТ объяснило шестикратный рост объема сделок по исламскому банкингу в 2025-м

Объем сделок с участием исламского (партнерского) финансирования в Татарстане вырос в шесть раз в прошлом году по сравнению с 2024 годом. Объем сделок вырос за счет привлечения средств юридических и физических лиц на расчетные счета, пояснил «Татар-информу» замминистра экономики Республики Татарстан – начальник Департамента социально-экономического мониторинга Роман Амирханов.

«Основное – это привлечение средств на расчетные счета от юридических и физических лиц. И мы видим положительную динамику, и она будет только продолжаться, поступательный рост», – пояснил замглавы республиканского ведомства.

Напомним, что объем сделок с участием исламских финансов в Татарстане вырос в шесть раз в 2025 году до 34,9 млрд рублей.

«Сегодня в реестре Банка России 37 организаций. 25 из них работают в Татарстане, в том числе крупнейший банк страны Сбербанк, крупнейший банк нашей республики Ак Барс Банк», – добавил Амирханов.