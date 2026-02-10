Объем сделок с участием исламских финансов в Татарстане вырос в шесть раз в 2025 году

Фото: пресс-служба Министерства экономики РТ

Объем сделок с участием исламского (партнерского) финансирования в Татарстане вырос в шесть раз в прошлом году по сравнению с 2024 годом. Об этом сказал заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов на заседании итоговой коллегии Минэкономики Татарстана в Казани.

«В минувшем году объем привлеченных денежных средств вырос в шесть раз, реализуется более 35 партнерских и кастомных финансовых продуктов, активно развивается рынок капитала», – сказал министр.

Шагиахметов напомнил, что в 2025 году на федеральном уровне принято решение о продлении эксперимента по партнерскому финансированию еще на три года, до сентября 2028.

«Важная цель эксперимента – привлечение международных инвестиций», – заявил министр.

Он напомнил, что в декабре прошлого года в Казани открылось первое на территории СНГ представительство AAOIFI – Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых институтов. Центр будет развивать стандарты партнерских финансов в России и странах содружества.