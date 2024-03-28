Минэкономики РТ: На малый и средней бизнес приходится четверть ВРП Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

К данному моменту на малый и средний бизнес приходится четверть ВРП Республики Татарстан и более 41% от общего количества занятых в экономике региона. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказала первый заместитель министра экономики РТ — директор Департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова.

Всего по итогам 2023 года в Татарстане насчитывается 172,5 тыс. субъектов МСП. За год этот показатель увеличился на 4,3%: таких субъектов стало на 7,1 тыс. больше. Численность жителей республики, занятых в малом и среднем бизнесе, выросла более чем на 14% и достигла 875,4 тыс. человек.

Кроме того, количество зарегистрированных самозанятых граждан достигло 306,2 тыс. За прошлый год их стало больше на 71,9 тыс. человек, рост составил 30,7%.

Подробнее о помощи, оказываемой бизнесменам по инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», можно прочитать в материале «Это 40% занятых в экономике Татарстана»: какую поддержку оказывают бизнесу в республике.