Минэкономики рассказало, в каких районах Татарстана самые высокие и низкие зарплаты

Первый замминистра экономики Татарстана Олег Пелевин назвал районы республики с самыми высокими и низкими зарплатами. Об этом он рассказал на заседании Комитета Госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению.

«Самая большая заработная плата у нас в Верхнеуслонском районе. Понятно, там Иннополис, отрасли связанные с IT-технологиями. При этом самые низкие зарплаты в Апастовском, Дрожжановском, Тюлячинском районах. То есть преимущественно в сельскохозяйственных районах», – сообщил докладчик.

Пелевин добавил, что в разрезе отраслей самые низкие зарплаты именно в сфере сельского хозяйства, а самые высокие – в деятельности, связанной с добычей полезных ископаемых. «Поставлена задача – максимально повысить эффективность отрасли сельского хозяйства, чтобы можно было увеличить заработную плату. И такая работа ведется», – подчеркнул он.

По словам первого замминистра экономики, за этот год фактический рост заработной платы составил 117%. «Что касается зарплаты в муниципалитетах, то здесь серьезная дифференциация. Каждый год это обсуждаем», – резюмировал он.

Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана прогнозирует численность безработных к концу этого года на уровне, не превышающем 15 тыс. человек, о чем сообщал «Татар-информ».