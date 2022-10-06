К концу года число безработных в Татарстане не должно превысить 15 тыс. человек

Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана прогнозирует численность безработных к концу этого года на уровне, не превышающем 15 тыс. человек. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики республики Олег Пелевин на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Ключевой задачей остается обеспечение занятости населения во всех муниципальных образованиях», — подчеркнул первый замминистра.

Пелевин также отметил, что служба занятости совместно с муниципалитетами продолжает проводить персональную работу по трудоустройству безработных, вовлечению их в самозанятые, организацию персональной переподготовки.

Кроме того, первый заместитель министра экономики добавил, что в следующем году рост реальной заработной платы планируется на уровне 2%. А численность работающих в сфере малого и среднего предпринимательства должна превысить 804 тыс. человек.