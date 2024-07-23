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Минэкологии: Жители Татарстана жалуются на свалки, грязный воздух и качество воды
Жители Татарстана чаще всего жалуются на свалки, качество атмосферного воздуха и воды. Об этом рассказали в Минэкологии РТ, проанализировав обращения граждан в Республиканскую общественную экологическую приемную.
Всего с начала 2024 года поступило 5 191 обращение, 3 277 из них касались вопроса несанкционированных свалок, 706 связаны с качеством атмосферного воздуха и 619 обращений – с качеством воды.
2 192 сообщения поступило через мобильное приложение «Школьный экопатруль», 875 уведомлений – по системе «Народный контроль», 136 обращений зарегистрировано на платформе обратной связи «ПОС» и 1988 – через интернет-приемную Минэкологии РТ.
Ранее Российский экологический оператор сообщил, что в Татарстане ощутимо выросло число жалоб на неудовлетворительную ситуацию с вывозом твердых бытовых отходов.
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