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Минэкологии Татарстана сообщило о старте второго этапа расчистки Мелекески в 2025 году
Первым мероприятием, которое будет реализовано в Татарстане в рамках нового федерального проекта по оздоровлению водных объектов, станет расчистка русла реки Мелекески в Набережных Челнах. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.
«Недавно состоялось совещание с Федеральным агентством водных ресурсов, в котором я принимал участие. Росводресурсы официально подтвердили, что первым мероприятием в рамках нового федерального проекта будет расчистка русла реки Мелекески в Набережных Челнах. С 2025 года мы этот объект начнем реализовывать. Работы планируются на 2025 и 2026 годы, общая стоимость <...> — 320 млн рублей. Это знаковое, крупное мероприятие, которое направлено на решение колоссальной потребности жителей второго по численности города нашей республики», — отметил он.
По данным собеседника агентства, мероприятия на Мелекеске в Татарстане начались уже два года назад, когда за счет средств федерального бюджета был реализован первый этап проекта. Благодаря Росводресурсам в Набережных Челнах очищено 1,5 километра реки.
«Мы перейдем ко второй части, в ходе которой будет очищено 3 километра водного объекта. Мы не просто очищаем водные объекты, а создаем комфортные условия и комфортную среду для наших жителей. По берегам водного объекта есть очень красивая парковая зона и пляж, который пользуется особой популярностью. Поэтому это важное, знаковое мероприятие», — подчеркнул Тарнавский.
Подробнее об итогах реализации шестилетнего федерального проекта по оздоровлению Волги в Татарстане и новом федеральном проекте по оздоровлению водных объектов читайте в материале «Татар-информа» Снижение стоков в Волгу, расчистка Ноксы и Мелекески: как в Татарстане оздоравливают реки.
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