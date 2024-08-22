Минэкологии Татарстана рассказало об уровне воды на Волге в конце лета

На сегодняшний день уровень Куйбышевского водохранилища у гидропоста «Верхний Услон» составляет 52,85 метра по Балтийской системе высот (БС), что почти на 2 метра больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Казани министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

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«Мы все с вами помним, что было в это время на Казанке в прошлом году. Все острова вышли [из-под воды]. По поручению Раиса Татарстана [Рустама Минниханова] мы оцифровали Волжско-Камский каскад, и не просто видим в режиме реального времени уровень воды, а еще научились его моделировать с учетом всех боковых притоков. Мы все эти расчеты берем, когда выходим с предложениями на заседания межведомственной рабочей группы», — отметил министр.

Шадриков добавил, что благодаря программному комплексу прогнозы можно делать на месяц вперед. Год назад уровень воды на Волге у Верхнего Услона составлял 51 метр, тогда как среднее многолетнее значение равняется 52,28 метра по БС.