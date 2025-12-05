Минэкологии Татарстана запустило канал в мессенджере MAX

Оперативные и актуальные новости в мессенджере MAX публикует теперь Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Получать все актуальные новости в сфере экологии теперь можно в национальном мессенджере MAX. Это удобный способ оставаться в курсе последних событий в области защиты окружающей среды. Для подключения нужно перейти по ссылке. Подписывайтесь на новый канал и узнавайте обо всех экоакциях и мероприятиях Татарстана в числе первых», – пригласили в пресс-службе.

В настоящее время в ТГ-канале регионального министерства более 1,5 тыс. подписчиков, в соцсети ВКонтакте – 5,2 тыс.

Ранее пользователи национального мессенджера МАХ получили удобный доступ к своим документам с федерального портала госуслуг.