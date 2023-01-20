Минэкологии Татарстана подсчитало ущерб от свалок возле реки и на землях для многодетных

За прошлый год экологи и обычные жители Татарстана обнаружили более 3,7 тыс. несанкционированных свалок по всей территории республики. В настоящее время 99% из них ликвидировано. Такие данные привел сегодня на итоговом заседании коллегии Минэкологии РТ в Казани руководитель ведомства Александр Шадриков.

«В прошлом году часто звучала проблема захламления контейнерных площадок. Только за один месяц у УК „ПЖКХ“ министерством было выявлено 66 нарушений. Кроме того, по итогам проверки Росприроднадзора установлено, что это же предприятие оказалось виновником неприятного запаха в районе ЖК «Салават Купере». От жителей микрорайона за год поступило более 200 жалоб на неприятный запах», — сообщил он.

Еще одной из значимых проблем, по словам министра, является утилизация строительных отходов, которые занимают порядка 80% от общего объема несанкционированных свалок. Ответственность за организацию сбора и вывоза отходов лежит на подрядчиках строительных работ.

«Механизм уже предложен. Министерством экологии совместно с Госсоветом Татарстана направлена законодательная инициатива в Госдуму России о внесении соответствующих изменений в федеральное законодательство. Сейчас инициатива проходит необходимые согласования, она поддерживается субъектами России. Нужно взять под контроль учет образованных и утилизированных строительных отходов», — подчеркнул Шадриков.

В качестве примеров министр рассказал о крупных несанкционированных свалках в Набережных Челнах и Казани. Так, в Набережных Челнах была обнаружена свалка отходов строительных и ремонтных работ площадью более 7 гектаров. Ущерб, нанесенный почве, оценивается в 580 млн рублей. Эта свалка была обнаружена в населенном пункте, причем неподалеку от водного объекта.

Вторая свалка была найдена в Авиастроительном районе Казани на участке, выделенном для многодетных семей. Площадь свалки превысила 4 тыс. кв. метров, а размер причиненного почве вреда оценивается в 137 млн рублей.

«В ноябре Татарской природоохранной прокуратурой инициировано возбуждение уголовного дела», — уточнил докладчик.

Всего по итогам прошлого года в отношении органов местного самоуправления министерство направило более ста исков о понуждении к ликвидации свалок.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по фактам незаконной добычи недр за год Минэкологии Татарстана направило в правоохранительные органы 12 материалов для возбуждения уголовных дел.