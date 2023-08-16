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Минэкологии Татарстана предупредило, что уровень Волги в ближайшие дни продолжит падать
Обмеление Волги связано с маловодным периодом и большими расходами водных ресурсов через гидроузел Куйбышевского водохранилища, сообщило минэкологии Татарстана. Так ведомство отреагировало на тревожные сообщения казанцев в соцсетях о том, что уровень воды отступил уже «метров на 30».
Горожане публикуют фото, сделанные с тех мест, где раньше была река. «У нас очень сильно ушла вода в Волге… метров на 30. Раньше она была там, откуда сделаны фото. Ее спускают вниз по Волге! От этого страдают и рыбы, и экология», – пишут горожане.
В Минэкологии уточнили, что режим работы Куйбышевского водохранилища устанавливается указаниями Росводресурсов.
На сегодня уровень Куйбышевского водохранилища составляет 51,13 м БС, сообщили «Татар-информу» в Минэкологии. Сбросные расходы с водохранилища достигают 5 тыс. куб. м/с. Эти водные ресурсы используются для обеспечения водой Астраханской области и водозаборов сельскохозяйственного назначения Нижней Волги
Чтобы сохранить уровень Волги на прежнем уровне глава ведомства Александр Шадриков ранее призвал сократить сбросные расходы до 4 тыс. куб. м/с. Он подчеркивал, что это соответствует диспетчерскому графику работы Куйбышевского водохранилища и основным правилам использования водных ресурсов на Волге.
Хотя это предложение поддержали другие регионы, граничащие с водохранилищем, решение принято не было.
В ближайшее время, по прогнозам экологов, уровень Куйбышевского водохранилища продолжит снижаться, вследствие чего казанцы и дальше будут наблюдать обмеление Волги.
Напомним, Куйбышевское водохранилище является частью крупнейшей в Европе транспортно- водно-энергетической системы – Волжско-Камского каскада водохранилищ.
«Татар-информ» ранее сообщал, что в этом году на оздоровление Волги направят в общей сложности 2,8 млрд рублей. В числе запланированных мероприятий – реконструкция очистных, ликвидация объектов накопленного вреда и другие.
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