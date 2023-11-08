Минэкологии Татарстана назвало пять мер по спасению Волги

Уровень Куйбышевского водохранилища вблизи Казани у гидропоста «Верхний Услон» в начале ноября составляет 50,22 метра. Критической считается отметка в 49 метров. Пять мер, которые нужно предпринять, чтобы спасти Волгу от обмеления, «Татар-информу» назвали в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Необходимо на 2023 год установить сбросные расходы Жигулевского гидроузла в соответствии с диспетчерским графиком работы Куйбышевского водохранилища — 3400 кубических метров в секунду. При регулировании режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада (ВКК) нужно обеспечивать наполнение на летний период Куйбышевского водохранилища до необходимых подпорных уровней. Кроме того, нужно принять меры по доработке и утверждению правил использования водных ресурсов Куйбышевского, Саратовского и Волгоградского водохранилищ», — пояснили в пресс-службе.

Экологи также рекомендуют принять меры по увеличению регулирующей емкости ВКК путем повышения уровня Нижнекамского водохранилища до отметки 64 метра в Балтийской системе высот (БС). А для обеспечения потребностей в воде Астраханской области следует создать низконапорные гидроузлы (водохранилищ), что даст возможности накопления водных ресурсов на летний период.

Подробнее об обмелении Волги читайте в материале «Татар-информа» Конца и края нет? Когда Волга обмелеет до критичной отметки в Казани.