В Минэкологии РТ объяснили, почему цветет вода на Волге

Волга цветет из-за цветения сине-зеленых водорослей, сообщили «Татар-информу» в Минэкологии РТ.

Ранее жителей Татарстана обеспокоило цветение воды на Волге. Люди делились фото и видео в соцсетях.

«Цветение Волги – ежегодное явление, с которым сталкиваются жители и гости не только нашей республики, но и соседних городов, расположенных по берегам реки. Зеленый цвет Волга приобретает из-за бурного цветения цианобактерий (сине-зеленых водорослей)», - отметили в пресс-службе.

По данным экологов, цветение связано с сочетанием нескольких факторов: теплой погодой, обильным солнечным светом и избытком питательных веществ, таких как нитраты и фосфаты, поступающих в реку со сточными водами и сельскохозяйственными удобрениями.

«Причина изменения цвета воды в реке заключается в большой концентрации органических примесей в воде и прогревании ее верхнего слоя, что создает условия для массового размножения сине-зеленых водорослей», – добавили в Минэкологии Татарстана.

Подробнее о причинах цветения водоемов читайте в материале «Татар-информа».