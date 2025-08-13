news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 13 августа 2025 09:00

В Минэкологии РТ объяснили, почему цветет вода на Волге

Читайте нас в
Телеграм

Волга цветет из-за цветения сине-зеленых водорослей, сообщили «Татар-информу» в Минэкологии РТ.

Ранее жителей Татарстана обеспокоило цветение воды на Волге. Люди делились фото и видео в соцсетях.

«Цветение Волги – ежегодное явление, с которым сталкиваются жители и гости не только нашей республики, но и соседних городов, расположенных по берегам реки. Зеленый цвет Волга приобретает из-за бурного цветения цианобактерий (сине-зеленых водорослей)», - отметили в пресс-службе.

По данным экологов, цветение связано с сочетанием нескольких факторов: теплой погодой, обильным солнечным светом и избытком питательных веществ, таких как нитраты и фосфаты, поступающих в реку со сточными водами и сельскохозяйственными удобрениями.

«Причина изменения цвета воды в реке заключается в большой концентрации органических примесей в воде и прогревании ее верхнего слоя, что создает условия для массового размножения сине-зеленых водорослей», – добавили в Минэкологии Татарстана.

Подробнее о причинах цветения водоемов читайте в материале «Татар-информа».

читайте также
Почему в реках и озерах цветет вода: главные причины и опасность для здоровья
Почему в реках и озерах цветет вода: главные причины и опасность для здоровья
#река Волга #Экология #Минэкологии РТ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Как татарстанцы могут вернуть до 400 тыс. рублей при покупке жилья

Как татарстанцы могут вернуть до 400 тыс. рублей при покупке жилья

12 августа 2025
Жителей четырех городов Татарстана просят пройти в укрытия из-за угрозы атаки БПЛА

Жителей четырех городов Татарстана просят пройти в укрытия из-за угрозы атаки БПЛА

12 августа 2025