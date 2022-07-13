Жителей столицы Татарстана пригласили присоединиться к исследованию Казанки

Жителей столицы Татарстан пригласили принять личное участие в исследовании реки Казанки. Это поможет в дальнейшем улучшении экологического состояния реки, отметил первый замминистра экологии и природных ресурсов РТ – главный госинспектор РТ в области охраны окружающей среды Айрат Шигапов.

«Объявлен набор волонтеров для участия в этом научном проекте. Каждый горожанин при физической подготовке может принять участие в выездных обследованиях, осмотреть береговую полосу и лично зафиксировать те или иные нарушения. Мы их в дальнейшем нанесем на карту, исследуем, оценим степень опасности и подберем конкретные мероприятия, чтобы избавиться от этих источников загрязнения», – сказал он на пресс-конференции в «Татар-информ».

Пилотный проект по улучшению экологического состояния рек и водоемов Татарстана стартовал весной этого года. В качестве исследуемого объекта выбрана река Казанка с притоками. Татарстанцы проект активно поддержали, о чем свидетельствует народное голосование на сайте госуслуг.