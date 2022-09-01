Экологи не нашли превышений загрязняющих веществ в воздухе над Казанью

Татарстанские экологи взяли пробы атмосферного воздуха в Казани, получив многочисленные жалобы горожан на запах гари. Однако проведенное исследование не выявило превышения загрязняющих веществ, сообщил заместитель начальника Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ Руслан Аллахвердеев.

«31 августа был ликвидирован крупный лесной пожар на территории Марий Эл, перешедший из Нижегородской области. Об этом официально сообщало Министерство природы Республики Марий Эл. Площадь пожара 16 августа составляла 300 гектаров, а к вечеру 22 августа лесной пожар на границе Марий Эл и Нижегородской области был на площади 700 гектаров. На сегодня пожар ликвидирован», – объяснил специалист.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, на территории Казани действуют четыре автоматических станции контроля загрязнения атмосферного воздуха. В настоящее время известны результаты проб, взятых на них и еще на двух участках. В целом передвижная лаборатория работает на шести участках.

Согласно метеоданным, сегодня на территории трех субъектов, в том числе и в Татарстане, преимущественно западное направление ветра со скоростью до 5 метров в секунду, которое приносит атмосферный воздух с тех территорий, где был зафиксирован масштабный пожар.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сотрудники Управления Роспотребнадзора по Татарстану возьмут пробы воздуха в Казани и проведут исследование, в том числе на содержание в них продуктов горения.

