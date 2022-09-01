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Ру Тат
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Здоровье
1 сентября 2022  11:37

Роспотребнадзор РТ исследует воздух в Казани на продукты горения

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Сегодня сотрудники Управления Роспотребнадзора по Татарстану возьмут пробы воздуха в Казани и проведут исследование, в том числе, на содержание в них продуктов горения. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе санитарного ведомства.

Между тем, в Роспотребнадзоре подчеркнули, что отбор проб воздуха на загрязняющие вещества обычно проводится тогда, когда есть источник загрязнения. А по данным МЧС, которые приводит санитарное ведомство, очагов возгорания на территории Казани сегодня нет.

Дело в том, что в социальных сетях некоторые жители Казани пишут о том, что чувствуют запах гари, видят дым и пыль на автомобилях.

В то же время, Роспотребнадзор Татарстана напомнил жителям республики, какие меры профилактики необходимо принимать, чтобы не отравиться продуктами горения.

«Стоит ограничить время прогулок, физической нагрузки, занятий спортом и физической работы на открытом воздухе. Использовать во время пребывания на открытом воздухе средства защиты органов дыхания – медицинские маски. Регулярно проводить влажные уборки помещения. Много пить щелочной минеральной воды, несладких отваров шиповника, брусники, зеленого чая. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания – появления признаков одышки, кашля, бессонницы – необходимо обратиться к врачу», – объяснили в пресс-службе санитарного ведомства.

#роспотребнадзор рт
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