Минэкологии РТ назвало причины исчезновения трех тысяч озер с карты Татарстана

По данным исследователей Академии наук РТ, за 50 лет с карты Татарстана исчезли 3133 водных объекта. Причины их гибели назвала сегодня журналистам заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева.

«Проблема охраны водных объектов актуальна для всей нашей страны. Сегодня вода – стратегический ресурс, наряду с запасами нефти и газа. Поэтому, конечно же, вопрос охраны водных объектов стоит очень остро. <…> Причины (исчезновения озер – прим. Т-и) абсолютно разные – конечно, это антропогенный фактор, природные причины», – рассказала она.

«Важно вовлечение научного сообщества в решение вопросов сохранения для будущего поколения наших природных богатств», – подчеркнула замминистра.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что грант Президентского фонда природы в размере 19 млн рублей, выигранный на развитие волонтерского сообщества природного заказника «Голубые озера», будет направлен на развитие экопросветительской и природоохранной деятельности. В ходе проекта отберут и обучат 150 волонтеров. Они будут следить за общественным порядком на ООПТ «Голубые озера», заниматься экопросвещением посетителей заказника, участвовать в экологических акциях и природоохранных работах, вести мониторинг состояния экосистем.